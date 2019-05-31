Бакаев: психологически и физически я готов к сборной России

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от вызова в сборную России.
«Я ставил себе цель попасть в сборную ещё в прошлом году. Это была мечта всей моей жизни. Я стремился к ней с самого детства.
Благодаря игре в тульском „Арсенале“, благодаря тому, что у меня прекрасные партнёры, которые помогали мне забивать и выводили на хорошие позиции, чтобы я мог показать все свои сильные качества, — благодаря всему этому главный тренер сборной увидел меня и дал шанс проявить себя.
Я считаю, что психологически и физически готов к национальной команде. Готов к большому футболу», — сказал Бакаев в интервью каналу «Арсенала» в YouTube.
В завершившемся сезоне Бакаев выступал за «Арсенал» на правах аренды, а летом он вернётся в «Спартак».
- 31 мая 2019
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