Робертсон: хотим отблагодарить Клоппа кубком

Защитник «Ливерпуля» Эндю Робертсон поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов. Соперником его команды станет лондонский «Тоттенхэм Хотспур».



«С тех пор как к нам пришёл новый тренер, он очень многое изменил в клубе. И мы хотим отблагодарить его кубком. Но хотим сделать это не только ради Клоппа, а в том числе ради всех болельщиков и всей большой команды людей, работающих на «Ливерпуль».



Прошлым летом мы сделали мало трансферов, и от нас практически никто не ушёл. То есть многие из нас играли в финале и год назад, в Киеве, так что этот опыт будет нам на руку. Он должен помочь справиться с давлением. Но сейчас мы не должны думать о проигранных финалах в Киеве и Базеле (финал Лиги Европы 2016 года против «Севильи». — Прим. «Чемпионата). Если бы мы это делали, то у нас были бы крупные проблемы», — передаёт слова Робертсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится завтра, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.