Почеттино: «Тоттенхэму» важна только победа, мы хотим войти в историю

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится завтра, 1 июня.

«Игроки пока не знают нашего состава на завтра. У нас впереди ещё одна тренировка, и тогда мы всё решим.



Наш сезон в турнире сложился незабываемым образом. Было много радостных моментов. Тренировать эту команду — настоящая честь для меня. Все футболисты максимально собранны. Они очень открыто восприняли новые идеи и продолжали выполнять все установки.



«Ливерпуль» — отличная команда. Думаю, наряду с «Манчестер Сити» это лучшая команда Англии. Они до последнего сражались за титул в Премьер-лиге и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов. Это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера. Нам завтра важна только победа. Мы хотим войти в историю футбола. Мы очень хорошо знаем, что нужно делать.



Для нас самое главное — чувствовать себя завтра свободно. Играть так, как мы делали это в юности, детьми, когда нам было семь-восемь-девять лет и мы чувствовали себя абсолютно свободными. Главное, не думать о том, что на тебя сейчас смотрит миллион человек», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.