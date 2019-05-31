Голы Джикии и Зобнина — в десятке лучших мячей «Спартака» сезона-2018/19

Пресс-служба московского «Спартака» поделилась подборкой лучших голов команды в завершившемся сезоне. В подборку попали мячи Зе Луиша, Луиса Адриано, Фернандо, Романа Зобнина, Георгия Джикии и других футболистов.
Видео можно посмотреть на канале «Спартак» Москва в YouTube.
Напомним, в завершившемся чемпионате России московский клуб финишировал на пятой строчке. От «Зенита», который стал чемпионом, «Спартак» отстал на 15 очков.
Лучшим бомбардиром команды стал Зе Луиш, отметившийся в Премьер-лиге 10 забитыми мячами. Бразилец Луис Адриано забил 6 голов.
Ранее стало известно, что фанатское объединение «Фратрия» признало лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2018/19 Георгия Джикию. Вторым стал полузащитник Роман Зобнин, на третьем месте — голкипер Александр Максименко.
- 31 мая 2019
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