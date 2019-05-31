Льорис: в матче с «Ливерпулем» ключевую роль сыграют детали, любая мелочь

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис рассказал о своих ожиданиях от финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится завтра, 1 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Нас ждёт фантастическая игра, и надо ею наслаждаться. А лучшая возможность насладиться матчем — это выиграть его. На этой стадии важен каждый игрок команды. Всё решают детали, и любой футболист может сыграть решающую роль. Мы все хотим победить.



Лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме. Для каждого из нас этот момент стал одним из лучших за всё время в „Тоттенхэме“. Конечно, хотим, чтобы и завтра, после финального свистка, было не менее радостно. Как профессиональный спортсмен, я считаю, что важно чувствовать радость от своей работы.

Ключевую роль сыграют детали, любая мелочь, которая может повернуть игру в твою пользу. Я думаю, что мы готовы психологически и физически показать завтра свой лучший уровень», — приводит слова Льориса официальный сайт клуба.