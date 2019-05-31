Болельщики «Рубина» выбрали лучшего игрока команды в мае
Лучшим игроком казанского «Рубина» в мае по версии болельщиков признан защитник Данил Степанов. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.
Степанов занял первое место по итогам голосования, набрав 34,2% голосов. Вторым стал полузащитник Иван Коновалов (27,8%), третье место — у защитника Хорена Байрамяна (15,4%).
В мае 19-летний Степанов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых получил одну жёлтую карточку. Всего в этом сезоне он провёл 10 матчей в РПЛ и результативными действиями не отметился. Контракт игрока с казанским клубом действует до лета 2021 года.
В завершившемся сезоне «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.
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