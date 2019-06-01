«Арсенал» открыт к продаже Озила

Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей немецкого полузащитника Месута Озила. Об этом сообщает London Evening Standard.



Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.



В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



Ранее Озил заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта (2021 год. — Прим. «Чемпионата»).



Напомним, по условиям контракта недельная зарплата футболиста составляет 350 тыс. фунтов стерлингов ($ 440 тыс.).