«Арсенал» открыт к продаже Озила
Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей немецкого полузащитника Месута Озила. Об этом сообщает London Evening Standard.
Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Ранее Озил заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта (2021 год. — Прим. «Чемпионата»).
Напомним, по условиям контракта недельная зарплата футболиста составляет 350 тыс. фунтов стерлингов ($ 440 тыс.).
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