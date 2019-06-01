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Норвегия, забившая 12 голов Гондурасу, не смогла выйти в плей-офф ЧМ U20

Норвегия, забившая 12 голов Гондурасу, не смогла выйти в плей-офф ЧМ U20
Футбол / Прочие турниры 0

На чемпионате мира U20 определились пары сборных-участниц плей-офф. Сегодня в Польше завершился групповой этап соревнований.

Пары 1/8 финала чемпионата мира:

2 июня:

Италия — Польша

Колумбия — Новая Зеландия

3 июня:

Украина — Панама

Уругвай — Эквадор

Сенегал — Нигерия

4 июня:

Япония — Южная Корея

Франция — США

Аргентина — Мали

Стоит отметить, что сборная Норвегия, чей форвард Эрлинг Холанн вчера отметился девятью забитыми мячами в ворота сборной Гонудараса (12:0), не сумела пробиться в 1/8 финала соревнований. Заняв третье место в группе, они не смогли пробиться в следующий раунд, уступив другим сборным по дополнительным показателям. В аналогичной ситуации оказалась и сборная Португалии, до турнира считавшаяся одним из главных фаворитов.

Чемпионат мира U20 завершится 15 июня. Финальный матч пройдёт на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзе.

Действующий чемпион соревнований сборная Англии не сможет отстоять свой титул, так как команда проиграла стыковой матч сборной Норвегии.

Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20
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