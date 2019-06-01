Норвегия, забившая 12 голов Гондурасу, не смогла выйти в плей-офф ЧМ U20

На чемпионате мира U20 определились пары сборных-участниц плей-офф. Сегодня в Польше завершился групповой этап соревнований.
Пары 1/8 финала чемпионата мира:
2 июня:
Италия — Польша
Колумбия — Новая Зеландия
3 июня:
Украина — Панама
Уругвай — Эквадор
Сенегал — Нигерия
4 июня:
Япония — Южная Корея
Франция — США
Аргентина — Мали
Стоит отметить, что сборная Норвегия, чей форвард Эрлинг Холанн вчера отметился девятью забитыми мячами в ворота сборной Гонудараса (12:0), не сумела пробиться в 1/8 финала соревнований. Заняв третье место в группе, они не смогли пробиться в следующий раунд, уступив другим сборным по дополнительным показателям. В аналогичной ситуации оказалась и сборная Португалии, до турнира считавшаяся одним из главных фаворитов.
Чемпионат мира U20 завершится 15 июня. Финальный матч пройдёт на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзе.
Действующий чемпион соревнований сборная Англии не сможет отстоять свой титул, так как команда проиграла стыковой матч сборной Норвегии.
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