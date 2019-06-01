Норвегия, забившая 12 голов Гондурасу, не смогла выйти в плей-офф ЧМ U20

На чемпионате мира U20 определились пары сборных-участниц плей-офф. Сегодня в Польше завершился групповой этап соревнований.



Пары 1/8 финала чемпионата мира:



2 июня:



Италия — Польша



Колумбия — Новая Зеландия



3 июня:



Украина — Панама



Уругвай — Эквадор



Сенегал — Нигерия



4 июня:



Япония — Южная Корея



Франция — США



Аргентина — Мали



Стоит отметить, что сборная Норвегия, чей форвард Эрлинг Холанн вчера отметился девятью забитыми мячами в ворота сборной Гонудараса (12:0), не сумела пробиться в 1/8 финала соревнований. Заняв третье место в группе, они не смогли пробиться в следующий раунд, уступив другим сборным по дополнительным показателям. В аналогичной ситуации оказалась и сборная Португалии, до турнира считавшаяся одним из главных фаворитов.

Чемпионат мира U20 завершится 15 июня. Финальный матч пройдёт на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзе.

Действующий чемпион соревнований сборная Англии не сможет отстоять свой титул, так как команда проиграла стыковой матч сборной Норвегии.