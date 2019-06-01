«Интер» близок к покупке 19-летнего македонского хавбека за € 11 млн
Македонский полузащитник стамбульского «Фенербахче» Эльйиф Эльмас в ближайшее время может перейти в миланский «Интер». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Boxerdegisi.
По данным источника, миланский клуб согласовал трансфер футболиста за € 11 млн. В борьбе за игрока «Интер» опередил «Фиорентину», «Наполи» и «Лацио».
Эльмас перешёл в «Фенербахче» летом 2017 года из клуба «Работнички». Сумма трансфера составила € 180 тыс. В минувшем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 29 матчах турецкого национального чемпионата (17 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. За сборную Северной Македонии Эльмас провёл 10 матчей и забил два гола.
Конте – главный тренер «Интера»
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