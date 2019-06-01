«Манчестер Сити» предложил € 70 млн за защитника «Ювентуса» Канселу

Британский «Манчестер Сити» желает приобрести португальского крайнего защитника туринского «Ювентуса» Жоау Конселу. Об этом сообщает Tuttosport.



По данным источника, английский клуб предложил за футболиста € 70 млн. Сообщается, что помимо «Манчестер Сити», в услугах футболиста заинтересован и другой английский клуб «Манчестер Юнайтед».



Конселу перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Валенсии» за € 40 млн. Контракт футболиста действует до 2023 года.



В завершившемся сезоне защитник принял участие в 25 матчах итальянского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился четырьмя результативными передачами и получил шесть жёлтых карточек.