Дайер: финал Лиги чемпионов значит для нас всё, «Тоттенхэм» заслужил эту игру

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер рассказал о своих ожиданиях от финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится сегодня, 1 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Если брать в целом, то это было очень позитивный сезон для нас, мы многое преодолели на своём пути. Мы справлялись со всеми трудностями и можем гордиться собой. Место в следующей Лиге чемпионов уже завоёвано, а теперь мы выходим на финал этой Лиги чемпионов.

Это значит для нас всё. В течение этих пяти лет, что здесь с нами работает нынешний тренер, состав команды остаётся достаточно стабильным. Мы вместе пережили эти годы и заслужили то, что сейчас с нами происходит. Заслужили эту игру. Сейчас важно быть максимально готовыми к матчу, забыть обо всех возможных проблемах, оставаться преданными своему делу. А главное — поддерживать друг друга, оставаться сплочённым коллективом и всем вместе постараться выиграть», — приводит слова Дайера пресс-служба УЕФА.