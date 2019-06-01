Мане: нечего слишком долго думать, «Ливерпулю» надо просто идти и побеждать

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов. Соперником его команды станет лондонский «Тоттенхэм».

«У нас есть опыт участия в финале, мы играли тут год назад, но тогда нам не повезло, да и «Реал» был очень уж хорош. Сейчас мы настроены максимально позитивно. Впереди нас ждет большое свершение.

И у нас, и у «Тоттенхэма» очень молодые составы, но в то же время опыта нам всем хватает. Довелось поучаствовать в разных играх. Тут нечего слишком долго думать, надо просто идти и побеждать», — приводит слова Мане пресс-служба УЕФА.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.