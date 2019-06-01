Мане: нечего слишком долго думать, «Ливерпулю» надо просто идти и побеждать

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов. Соперником его команды станет лондонский «Тоттенхэм».
«У нас есть опыт участия в финале, мы играли тут год назад, но тогда нам не повезло, да и «Реал» был очень уж хорош. Сейчас мы настроены максимально позитивно. Впереди нас ждет большое свершение.
И у нас, и у «Тоттенхэма» очень молодые составы, но в то же время опыта нам всем хватает. Довелось поучаствовать в разных играх. Тут нечего слишком долго думать, надо просто идти и побеждать», — приводит слова Мане пресс-служба УЕФА.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 1 июня 2019
-
01:55
-
01:40
-
01:24
-
00:58
-
00:56
-
00:39
-
00:29
-
00:03
- 31 мая 2019
-
23:57
-
23:38
-
23:23
-
23:16
-
23:10
-
22:57
-
22:49
-
22:40
-
22:22
-
22:20
-
22:08
-
22:06
-
21:59
-
21:53
-
21:28
-
21:26
-
21:07
-
21:05
-
20:50
-
20:44
-
20:42
-
20:33
-
20:16
-
19:57
-
19:51
-
19:47
-
19:40