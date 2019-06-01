Аршавин назвал фаворита предстоящего финала Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказал мнение, что «Ливерпуль» обыграет «Тоттенхэм Хотспур» в финальном матче Лиги чемпионов.
«Кто отпразднует победу в Мадриде? Болельщики «Ливерпуля». Потому что команда Юргена Клоппа победит в финале Лиги чемпионов. Шансы «Тоттенхэма»? Очень маленькие. То, что сделал «Ливерпуль» в полуфинале, должно воздастся. Думаю, «Ливерпуль» будет больше владеть мячом и первым забьёт», — сказал Аршавин в сторис своей страницы в «Инстаграме».
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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