Аршавин назвал фаворита предстоящего финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказал мнение, что «Ливерпуль» обыграет «Тоттенхэм Хотспур» в финальном матче Лиги чемпионов.

«Кто отпразднует победу в Мадриде? Болельщики «Ливерпуля». Потому что команда Юргена Клоппа победит в финале Лиги чемпионов. Шансы «Тоттенхэма»? Очень маленькие. То, что сделал «Ливерпуль» в полуфинале, должно воздастся. Думаю, «Ливерпуль» будет больше владеть мячом и первым забьёт», — сказал Аршавин в сторис своей страницы в «Инстаграме».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.