Джо Гомес: прогресс «Ливерпуля» в этом сезоне невероятен

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

«Уверен, что мы подходим к финалу в другом состоянии, если сравнивать с прошлогодним финалом. Конечно, это по-прежнему финал Лиги чемпионов, но ситуация другая. Хотя к этой к игре надо подходить всё с тем же настроем. Думаю, этот сезон в нашем исполнении говорит сам за себя. Прогресс команды невероятен.

Тренеры постоянно подчёркивают, что мы уже другая команда, что мы не те, кем были в прошлом сезоне. Это придаёт нам уверенности и мы рвёмся победить, так как понимаем, что это значит для клуба. Хотим заработать нашу шестую звезду за победу в турнире», — приводит слова Гомеса пресс-служба УЕФА.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.