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Алдервейрелд: победа «Тоттенхэма» в финале ЛЧ? Почему бы и нет?

Алдервейрелд: победа «Тоттенхэма» в финале ЛЧ? Почему бы и нет?
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов. Соперником его команды станет «Ливерпуль».

«Почему бы и нет? Мы должны верить. У нас была сложная группа, мы ездили в Дортмунд, чья команда была первой в своей лиге, но победили их. «Манчестер Сити» — первый в своем чемпионате — тоже был нами повержен. «Аякс» — тоже первый, тоже наша взяла. Так что почему бы и нет?», — цитирует Алдервейрелда официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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