Месси: хотел бы выиграть что-то со сборной Аргентины перед завершением карьеры

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что хотел бы выиграть трофей с национальной командой перед тем, как завершить спортивную карьеру.
«Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту», — приводит слова Месси Marca.
Шанс завоевать трофей с Аргентиной Месси получит на Кубке Америки, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Сборная Аргентины на групповой стадии турнира встретится с командами Колумбии, Парагвая и Катара.
Напомним, на предыдущем Кубке Америки, который проходил три года назад в США, сборная Аргентины стала второй, уступив в финале турнира команде Чили в серии пенальти. Тогда Месси не реализовал 11-метровый удар.
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