Каррагер: «Ливерпуль» сейчас находится в лучшем положении, чем в 2005 году

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится сегодня, 1 июня.

«Выиграет «Ливерпуль» или нет, но всё равно кажется, что команда ещё очень долго продолжит играть под руководством Юргена Клоппа. Состав у них отличный, и я уверен, что летом появится кто-нибудь ещё. Кажется, что всё просто блестяще: и владельцы клуба, и новая трибуна, в клуб текут деньги, новые приобретения чаще всего приносят результат.

Кажется, что сейчас «Ливерпуль» находится в лучшем положении, чем в 2005 году, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Это намного более сильная команда, с более явным балансом в игре и в структуре клуба. Возможно, «Ливерпуль» сейчас находится в лучшем положении за последние 30 лет. Впереди ещё, конечно, финал, но если последует победа, то это будет не сезон, а загляденье.

Когда «Ливерпуль» думает о будущем, то он хочет иметь что-то веское, что есть у него уже сейчас. Поэтому финал Лиги чемпионов так важен. Сейчас у «Ливерпуля» лучшая команда за последние 30 лет, и если Клоппу удастся выиграть Кубок чемпионов, то он станет лучшим тренером в истории клуба за 30 лет. Нам надо заиметь что-то очень большое, что стало бы наградой за все труды, стало бы наградой болельщикам», — приводит слова Каррагера пресс-служба УЕФА.