Источник: Неймар может вернуться в «Барселону» при выполнении ряда условий

Возвращение форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону» возможно при выполнении игроком ряда условий. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые будут готовы рассмотреть вопрос трансфера бразильца, если тот публично заявит о желании вернуться на «Камп Ноу», пойдёт на снижение зарплаты, которая сейчас составляет € 37 млн в год, и отзовёт иск против каталонского клуба, связанный с невыплатой ему бонуса за продление контракта в 2016 году. Кроме того, в «Барсе» рассчитывают, что 27-летний нападающий также продемонстрирует улучшение в поведении как на поле, так и за его пределами.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за рекордную для футбола сумму — € 222 млн.