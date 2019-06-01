Милнер: каждый игрок «Ливерпуля» заслуживает кубок Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметил, что мерсисайдский клуб заслуживает победу в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хостпур».



«То, что мы сотворили в противостоянии с „Барселоной“, дает нам возможность исправиться за прошлый финал и взять кубок. Думаю, каждый из нас заслуживает того, чтобы к нему прикоснуться», — приводит слова Милнера официальный сайт УЕФА.



«Ливерпуль» на пути к финалу Лиги чемпионов выиграл у «Баварии» (0:0 и 3:1), «Порту» (2:0 и 4:1) и «Барселоны» (0:3 и 4:0). На групповом этапе красные заняли второе место в квартете с «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвеной Звездой».



Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

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