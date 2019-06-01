Гиггз: удивлён критикой в адрес Бэйла

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал ситуацию с критикой в адрес подопечного и вингера «Реала» Гарета Бэйла со стороны болельщиков «Королевского клуба».

«Удивляет критика. Хотя я не фанат „Реала“ и вижу его только в матчах, это игрок, который год назад выиграл финал Лиги чемпионов, забив один из лучших голов в истории финалов. Он отдаётся игре каждый раз, когда выходит на поле. Вчера я видел, что он наслаждается игрой в футбол. Гарет уже многое повидал в карьере, он знает, как выходить из таких ситуаций. Когда выступаешь за топ-клуб, давление — обычное дело», — цитирует Гиггза AS.

В завершившемся сезоне Бэйл сыграл за «Реал» 42 матча. На счету валлийца 14 забитых мячей и 6 результативных передач.