Месси: чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о неудаче команды на чемпионате мира 2018 года.
«Наше пребывание в России было сложным. Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах, но предпочитаю не говорить об этом. Если бы я реализовал пенальти во встрече с Исландией, я бы мог всё изменить», — приводит слова Месси Mirror со ссылкой на Fox Sports Radio.
Напомним, Аргентина встречалась с Исландией в первом туре группового этапа ЧМ-2018. Матч завершился со счётом 1:1. На 64-й минуте игры Месси не реализовал пенальти. Групповой этап аргентинцы завершили на втором месте, пропустив вперёд сборную Хорватии. Выступление на турнире команда завершила на стадии 1/8 финала, со счётом 3:4 уступив будущим чемпионам — французам.
Месси: хотел бы выиграть что-то со сборной Аргентины перед завершением карьеры
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