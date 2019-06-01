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Месси: чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Месси: чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о неудаче команды на чемпионате мира 2018 года.

«Наше пребывание в России было сложным. Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах, но предпочитаю не говорить об этом. Если бы я реализовал пенальти во встрече с Исландией, я бы мог всё изменить», — приводит слова Месси Mirror со ссылкой на Fox Sports Radio.

Напомним, Аргентина встречалась с Исландией в первом туре группового этапа ЧМ-2018. Матч завершился со счётом 1:1. На 64-й минуте игры Месси не реализовал пенальти. Групповой этап аргентинцы завершили на втором месте, пропустив вперёд сборную Хорватии. Выступление на турнире команда завершила на стадии 1/8 финала, со счётом 3:4 уступив будущим чемпионам — французам.

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