«Ноттингем Форест» выпустил форму в честь 40-летия победы в главном еврокубке

«Ноттингем Форест» выпустил форму в честь 40-летия первой победы в Кубке европейских чемпионов, сообщается на официальном сайте английского клуба.
30 мая 1979 года «Ноттингем Форест» обыграл «Мальмё» со счётом 1:0 на стадионе «Олимпиаштадион» в Мюнхене в финале Кубка европейских чемпионов. Спустя 40 лет, 30 мая 2019 года, «Ноттингем Форест» анонсировал выход лимитированной коллекции, состоящей из 1979 футболок, приуроченной к той победе. На правую сторону майки нанесены повторяющиеся имена всех создателей успеха 1979 года. Стоимость одной футболки составляет £ 70 (€ 79).
На данный момент «Ноттингем Форест» выступает в Чемпионшипе. Клуб занял 9-е место в турнирной таблице соревнования по итогам сезона-2018/19.
Фото доступно на странице «Ноттингем Форест» в «Твиттере».
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