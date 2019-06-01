Месси: скучаю по Хави и Иньесте. Мы знали с ними, что обыграем любого
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что грустит из-за того, что клуб покинули полузащитники Хави и Андрес Иньеста.
«Скучаю по Хави и Иньесте. С ними мы знали, что обыграем любого соперника. С кем бы ни играли, мы всегда знали, что победим», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на Fox Sports Radio.
Напомним, Хави покинул «Барселону» летом 2015 года, перейдя в катарский «Аль-Садд». В мае этого года он объявил о завершении карьеры. Позже он был назначен главным тренером «Аль-Садд». В составе «Барселоны» он провёл 769 матчей, что является клубным рекордом, и забил 85 мячей.
Иньеста ушёл из «Барселоны» летом прошлого года в японский «Виссел Кобе». В составе каталонского клуба он сыграл 674 матча и забил 57 мячей.
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