«Эсперанс» выиграл африканскую ЛЧ. Соперник ушёл с поля из-за поломки VAR

Скандалом завершился ответный матч финала африканской Лиги чемпионов между «Эсперансом» (Тунис) и «Видад Касабланка» (Марокко).

Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1. В ответном матче на поле «Эсперанса» хозяева первыми открыли счёт. На 59-й минуте гости счёт сравняли, однако главный арбитр встречи его отменил из-за офсайда. Игроки «Видад Касабланка» потребовали, чтобы момент был пересмотрен с помощью VAR. Это решение гостевой команды вызвало бурную реакцию фанатов хозяев, и они начали бросать на поле посторонние предметы и использовать пиротехнику. Однако главный арбитр не смог воспользоваться видеоповтором из-за технической поломки VAR.

В результате футболисты «Видад Касабланка» отказались продолжать матч. Не смог их убедить изменить решение и президент Африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад, который вмешался в ситуацию. В итоге главный арбитр встречи через 1,5 часа после остановки игры дал финальный свисток, зафиксировав победу хозяев со счётом 1:0. «Эсперанс» стал победителем африканской ЛЧ во второй раз подряд.