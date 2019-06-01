Полузащитник «Краснодара» Классон женился
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон женился. Избранницу 27-летнего шведского футболиста зовут Юлия.
«Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара», опубликованном на странице в «Твиттере».
Классон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба «Эльфсборг» в январе 2017 года. В минувшем сезоне шведский футболист принял участие в 42 матчах, стал автором 15 голов и отдал 10 результативных передач.
«Краснодар» завершил сезон-2018/19 на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».
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