Сегодня, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало — в 22:00 мск.«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет Лигу чемпионов?

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«Ливерпуль» на пути к финалу Лиги чемпионов победил «Баварию» (0:0 и 3:1), «Порту» (2:0 и 4:1) и «Барселону» (0:3 и 4:0). На групповом этапе красные заняли второе место в квартете с «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвеной Звездой».



В свою очередь «Тоттенхэм» прошёл дортмундскую «Боруссию» (3:0 и 1:0), «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4) и «Аякс» (0:1 и 3:2). «Шпоры» также вышли в плей-офф со второго места в группе, где их соперниками были «Барселона», «Интер» и ПСВ.