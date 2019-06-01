Пирло: Ф. де Йонг — один из лучших полузащитников в истории футбола
Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло высоко оценил игру хавбека амстердамского «Аякса» Френки де Йонга, который в июле станет игроком «Барселоны».
«Прямо сейчас Френки де Йонг — лучший полузащитник. Он определённо один из лучших хавбеков в истории футбола. У него есть стиль, техника и всё, чтобы играть на этой позиции. Он отлично читает игру и видит движение других игроков. Он отличный футболист. В какой-то степени Френки напоминает меня», — приводит слова Пирло Daily Mail.
Де Йонг выступает за «Аякс» с 2015 года. В минувшем сезоне 22-летний голландский игрок принял участие в 31 матче чемпионата Нидерландов, забил три гола и отдал 6 результативных передач.
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