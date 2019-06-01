«Зенит» договаривается с «Барселоной» о матче в России

Этим летом «Зенит» и «Барселона» могут провести товарищеский матч в России. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-бело-голубые сделали солидное предложение каталонскому клубу о проведении товарищеского матча 1 августа. На «Камп Ноу» уже начали рассматривать вариант с поездкой в Россию. Переговоры между клубами уже ведутся и находятся в продвинутой стадии. Игра должна состояться после возвращения «Барселоны» из азиатского тура и перед участием в матче за Кубок Жоана Гампера.

Напомним, и «Зенит», и «Барселона» стали чемпионами в своих странах в завершившемся сезоне. Обе команды гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон, попав в первую корзину при жеребьёвке.