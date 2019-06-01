Веретенников: «Ливерпуль» не отпустит второй подряд финал Лиги чемпионов
Бывший футболист сборной России Олег Веретенников поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».
«Отдаю предпочтение в сегодняшнем матче «Ливерпулю». Думаю, второй подряд финал Лиги чемпионов они уже не отпустят. Мне кажется, перед началом матча именно «Ливерпуль» считается фаворитом. Всё решится в основное время, предположу, что матч закончится победой «Ливерпуля» со счётом 2:0 или 3:1.
У «Ливерпуля» сильная группа атаки, поэтому «Тоттенхэму» стоит уделить внимание именно атакующей линии «мерсисайдцев». Если будут играть и Фирмино, и Салах, и Мане, то «Тоттенхэму» будет сложно справиться с такими футболистами», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
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