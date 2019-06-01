Сборная России тренируется в составе 28 игроков

В субботу, 1 июня, сборная России проводит очередную тренировку в Подмосковье, на учебно-тренировочной базе в Новогорске. Национальная команда продолжает подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со соборными Кипра и Сан-Марино.

Сегодня в тренировочном занятии принимали участие те же 28 игроков, что и днём ранее. В воскресенье в составе команды ожидается пополнение в лице форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко, который в составе своего клуба борется за выход в Лигу Европы.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.

Тренировка сборной России 1 июня 2019 года