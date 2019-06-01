Месси: продолжаю общаться с Неймаром, у нас есть отдельный чат в WhatsApp
Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался об отношениях с бывшим партнёром по клубу Неймаром.
«Он феномен. Мы продолжаем общаться. У нас даже есть отдельный чат в WhatsApp, в котором присутствуют Суарес, Неймар и я. Он называется «Три южноамериканца» или что-то в этом роде», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на Fox Sports Radio.
Неймар перешёл в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса» за € 88,2 млн. В составе каталонского клуба бразилец провёл 186 матчей и забил 105 мячей. Летом 2017 года он перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн. Этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 матчах. На его счету 23 забитых мяча и 13 результативных передач.
Источник: Неймар может вернуться в «Барселону» при выполнении ряда условий
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