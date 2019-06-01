Неймар возобновил тренировки в сборной Бразилии после подозрения на травму

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам с национальной командой, сообщает Goal.com.
Напомним, 29 мая бразильский футболист не смог завершить тренировку сборной Бразилии после того, как почувствовал боль в левом колене. Позже Неймар пропустил ещё одно занятие национальной команды, проходившее в рамках подготовки к Кубку Америки.
Ранее стало известно, что Неймар был лишён капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него выводить команду на поле будет партнёр форварда по «ПСЖ» защитник Дани Алвес.
В ближайшее время бразильцам предстоит провести товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом, после чего команда примет участие в Кубке Америки. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева соревнования сыграют в группе А, где их соперниками станут Боливия, Венесуэла и Перу.
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