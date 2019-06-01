В Испании разгорелся скандал с участием футбольного клуба «Эспортиу Льянка». Об этом сообщает RAC1.

В Сеть попало видео, на котором видно как перед игроками «Эспортиу Льянка» прямо в раздевалке выступает стриптизёрша. Ролик был снять сразу же после матча, по итогам которого команда вышла во второй дивизион Каталонии.

Испанский клуб нанял стриптизёршу после повышения в классе

Испанский клуб нанял стриптизёршу после повышения в классе

После появления видео в Сети «Эспортиу Льянка» принёс извинения, сообщив, что клуб не имеет никакого отношения к найму стриптизёрши. Позже стало известно, что девушку для футболистов за личные средства нанял секретарь клуба Франческ Ромеро.

Президент клуба Хорди Но, комментируя ситуацию, сказал: «Я не смог проконтролировать случившееся. Когда я понял, что происходит, девушка уже была в раздевалке. Это была не наша идея. Эта история стала чёрным пятном для нас всех».