Испанский клуб нанял стриптизёршу после повышения в классе

В Испании разгорелся скандал с участием футбольного клуба «Эспортиу Льянка». Об этом сообщает RAC1.
В Сеть попало видео, на котором видно как перед игроками «Эспортиу Льянка» прямо в раздевалке выступает стриптизёрша. Ролик был снять сразу же после матча, по итогам которого команда вышла во второй дивизион Каталонии.
После появления видео в Сети «Эспортиу Льянка» принёс извинения, сообщив, что клуб не имеет никакого отношения к найму стриптизёрши. Позже стало известно, что девушку для футболистов за личные средства нанял секретарь клуба Франческ Ромеро.
Президент клуба Хорди Но, комментируя ситуацию, сказал: «Я не смог проконтролировать случившееся. Когда я понял, что происходит, девушка уже была в раздевалке. Это была не наша идея. Эта история стала чёрным пятном для нас всех».
- 1 июня 2019
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