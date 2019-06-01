Тимощук: пожелал удачи Шакири, буду болеть за «Ливерпуль»

Тренер «Зенита» и бывший игрок «Баварии» Анатолий Тимощук перед финалом форума «Футбол для дружбы» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».



«Болеть буду за «Ливерпуль», там играет Шакири. Мы переписывались с ним до финала, общались. Он был моим другом в «Баварии», мы много шутили, много проводили времени вместе. Я пожелал ему удачи, буду болеть за «Ливерпуль», у меня много друзей за них болеет.

Вспоминаю финал с «Челси», который проходил на нашем стадионе, он закончился для нас большой драмой. Этот матч не хочется вспоминать. Руководство «Баварии» в лице Румменигге говорили, что это самый драматический матч, который они видели в своей жизни. Поэтому в финале может произойти всё, что угодно, любая травма, удаление, любой гол может поменять игру. В матче «Ливерпуль» — «Барселона» так и было. Игрок вышел на замену и забил два мяча», — передаёт слова Тимощука корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.