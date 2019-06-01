Аршавин: очень рад, что в финале Лиги чемпионов играют две английские команды

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин перед финалом форума «Футбол для дружбы» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».
«Сегодня победит «Ливерпуль» со счётом 2:1 или 3:1, он сильнее. Да, я забивал «Ливерпулю» четыре мяча на «Энфилде», но это было давно, в то время «Ливерпуль» не был таким сильным, как сейчас.
Очень рад, что в финале играют две английские команды. Местные клубы доказали, что АПЛ — очень сильный турнир. Все команды дошли до финала по праву. Ну а что касается «Арсенала» и его поражения в матче с «Челси», то у них, по сути, строится новая команда, теперь уже без Арсена Венгера. Всё у них будет хорошо», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.
- 1 июня 2019
-
14:16
-
14:09
-
14:09
-
13:59
-
13:57
-
13:42
-
13:41
-
13:23
-
13:22
-
13:01
-
12:46
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:46
-
11:34
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:02
-
10:50
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:19
-
10:15
-
09:56
-
09:54
-
09:38
-
09:34
-
09:19
-
09:16
-
09:00