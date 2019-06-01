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Аршавин: очень рад, что в финале Лиги чемпионов играют две английские команды

Аршавин: очень рад, что в финале Лиги чемпионов играют две английские команды
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин перед финалом форума «Футбол для дружбы» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».

«Сегодня победит «Ливерпуль» со счётом 2:1 или 3:1, он сильнее. Да, я забивал «Ливерпулю» четыре мяча на «Энфилде», но это было давно, в то время «Ливерпуль» не был таким сильным, как сейчас.

Очень рад, что в финале играют две английские команды. Местные клубы доказали, что АПЛ — очень сильный турнир. Все команды дошли до финала по праву. Ну а что касается «Арсенала» и его поражения в матче с «Челси», то у них, по сути, строится новая команда, теперь уже без Арсена Венгера. Всё у них будет хорошо», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.

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