Сычёв: болельщики «Ливерпуля» меня убедили, буду болеть за их клуб

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв перед финальным матчем форума «Футбол для дружбы» рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем».

«Сегодня ехал в поезде (из Барселоны в Мадрид. — Прим. „Чемпионата“) с болельщиками «Ливерпуля», они красочно пели и кричали, так что они меня убедили. Буду болеть за „Ливерпуль“, — передаёт слова Сычёва корреспондент „Чемпионата“ Денис Целых.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. Обслуживать игру будет словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему помогать будут Юре Прапротник и Роберт Вукан.