Фанаты «Тоттенхэма» столкнулись с полицией в преддверии финала Лиги чемпионов

В Мадриде произошла стычка между болельщиками «Тоттенхэм Хотспур» и испанской полицией в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает Daily Mail.
По информации источника, инцидент произошёл вечером в пятницу, 31 мая, в баре у площади Пуэрта-дель-Соль. Полицейские с дубинками ворвались бар и начали выгонять на улицу фанатов «Тоттенхэма». Отмечается, что полиция таким образом отреагировала на жалобы посетителей заведения, которые сообщили, что болельщики «шпор» вели себя агрессивно и выкрикивали оскорбления в адрес фанатов «Ливерпуля». Позже сотрудники бара и гости заведения отметили, что испанская полиция действовала бесцеремонно и грубо. В результате инцидента полиция задержала четырёх болельщиков «Тоттенхэма».
Видео на странице Coys News в «Твиттере».
Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.
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