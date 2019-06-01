Месси: чувствую себя великолепно, но не знаю, смогу ли выступить на ЧМ в Катаре

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о шансах сыграть на чемпионате мира 2020 года в Катаре.

«Не знаю, отправлюсь ли на чемпионат мира в Катар. Раньше мы были близки к тому, чтобы выиграть титул чемпионов мира, но этого не произошло. На всё воля Бога. Мы не знаем, что он приготовил для нас в будущем. До чемпионата мира осталось не так много времени. Сегодня чувствую себя великолепно в физическом плане. Но мне скоро исполнится 32 года, и я не знаю, как долго буду продолжать играть. В оставшееся до турнира время может случиться многое. Но надеюсь, что избегу серьёзных травм», — приводит слова Месси AS со ссылкой на Fox Sports Radio.

Напомним, Месси приостановил выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира в России. В национальную команду 31-летний форвард вернулся перед Кубком Америки, который пройдёт этим летом в Бразилии.