Ан. Миранчук: отпуск? В Европе многие живут в таком режиме, надо привыкать

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал о состоянии здоровья и о подготовке национальной команды к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со сборными Кипра и Сан-Марино.
«Со здоровьем всё хорошо. Второй день в общей группе. У меня нет цели забить побольше мячей. Для меня всегда были больше важны командные победы, но всегда приятно забивать и помогать команде. Каково без отпуска? Прошлым летом было примерно то же самое. Нормально. В Европе многие живут в таком режиме, надо привыкать. Мы молодые, здоровье есть, почему нет. Будет пять дней, чтобы перевести дух.
Нужно всегда играть на 100%. Нужно брать очки с каждым соперником. Сейчас загадывать, кто сколько забьёт, сколько пропустит… Будем выходить и играть на победу, будем делать всё от нас зависящее, выполнять задачу тренера. Саранск? Интересно всегда играть на новых аренах. Брать информацию о соперниках — не моя работа. Мне что скажут, что покажут, то я делать буду. Честно, в деле никого не видел из соперников», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 1 июня 2019
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