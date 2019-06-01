Ан. Миранчук: отпуск? В Европе многие живут в таком режиме, надо привыкать

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал о состоянии здоровья и о подготовке национальной команды к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со сборными Кипра и Сан-Марино.



«Со здоровьем всё хорошо. Второй день в общей группе. У меня нет цели забить побольше мячей. Для меня всегда были больше важны командные победы, но всегда приятно забивать и помогать команде. Каково без отпуска? Прошлым летом было примерно то же самое. Нормально. В Европе многие живут в таком режиме, надо привыкать. Мы молодые, здоровье есть, почему нет. Будет пять дней, чтобы перевести дух.



Нужно всегда играть на 100%. Нужно брать очки с каждым соперником. Сейчас загадывать, кто сколько забьёт, сколько пропустит… Будем выходить и играть на победу, будем делать всё от нас зависящее, выполнять задачу тренера. Саранск? Интересно всегда играть на новых аренах. Брать информацию о соперниках — не моя работа. Мне что скажут, что покажут, то я делать буду. Честно, в деле никого не видел из соперников», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ан. Миранчук: в финале ЛЧ буду болеть за хорошую, результативную игру