Шунин: в финале ЛЧ болеть ни за кого не буду — жду красивой, хорошей игры
Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».
«Думаю, что игра будет поздно, поэтому все будут смотреть в номерах. Я лично болеть ни за кого не буду: жду красивой, хорошей игры. Уснуть не боюсь, игра будет нескучная», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В полуфинале турнира «Ливерпуль» одолел «Барселону», а «Тоттенхэм» обыграл «Аякс».
Нойштедтер: пари на финал Лиги чемпионов в сборной не заключали
- 1 июня 2019
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