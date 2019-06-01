Шунин: в сборной России мы не делим соперников на слабых и сильных

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со сборными Кипра и Сан-Марино.
«Главный тренер объяснил, почему четыре вратаря. Особенностей никаких нет. После выходных выходят насыщенные дни, дальше ничего особенного. Что касается «Динамо», мы всё сделали, чтобы не попасть в стыки. Максимально работали, думали только о том, что нужно занять место повыше.
В сборной отличное настроение, работаем, мысли все только здесь, сезон закончился. Двухсторонка на тренировке? Стимула никакого нет — формат рабочий. Все силы оставили на поле, очень хорошо потренировались. Мы не делим соперников на слабых и сильных, у нас есть задача — выйти на чемпионат Европы. Что касается меня, то я готовлюсь, тренируюсь. Песьяков себя чувствует хорошо. У нас отличные отношения внутри сборной, все друг с другом общаются", — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 1 июня 2019
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