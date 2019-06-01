Рамос — о смерти Рейеса: сломлен, разбит. Мы всегда будем помнить тебя, друг!

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу смерти бывшего игрока «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Сегодня, 1 июня, испанский футболист погиб в автомобильной катастрофе. Ему было 35 лет.



«Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат», — написал Рамос на странице в «Твиттере».

Рейес является воспитанником «Севильи». За первую команду дебютировал в сезоне-1999/2000. В январе 2004 года перешёл в «Арсенал» за € 20 млн. Сезон-2006/07 на правах аренды провёл в «Реале». В 2007 году перешёл в «Атлетико» за € 12 млн. Впоследствии нападающий также поиграл за «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову» и китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард». В «Эстремадуру» Рейес перешёл на правах свободного агента в январе этого года. На клубном уровне выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с «Севильей» и «Атлетико».