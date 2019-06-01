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Нигматуллин: Клоппу пора убрать приставку «неудачник»

Нигматуллин: Клоппу пора убрать приставку «неудачник»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, чего ожидает от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».

«Фаворит в этом матче для меня – «Ливерпуль». Во-первых, это более опытная команда в финалах, более классная. В этом году клуб по праву заслуживает трофея. Во-вторых, это личные пристрастия. Такой интересный тренер, как Юрген Клопп, должен победить, чтобы убрать приставку «неудачник» раз и навсегда. Он это заслужил.

Встреча будет упорной, но вряд ли мы увидим большое количество мячей. Слишком велика будет цена ошибки. Думаю, финал не станет результативным», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Мкртычян.

Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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