Нигматуллин: Клоппу пора убрать приставку «неудачник»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, чего ожидает от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».



«Фаворит в этом матче для меня – «Ливерпуль». Во-первых, это более опытная команда в финалах, более классная. В этом году клуб по праву заслуживает трофея. Во-вторых, это личные пристрастия. Такой интересный тренер, как Юрген Клопп, должен победить, чтобы убрать приставку «неудачник» раз и навсегда. Он это заслужил.

Встреча будет упорной, но вряд ли мы увидим большое количество мячей. Слишком велика будет цена ошибки. Думаю, финал не станет результативным», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Мкртычян.

Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.