Тебас — о смерти Рейеса: ушёл один из символов Примеры

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал смерть в результате дорожно-транспортного происшествия форварда «Эстремадуры» Хосе Антонио Рейеса.

«Наш мир покинул один из символов Примеры. Он был частью истории этого турнира и многих клубов, за которые играл. Будем молиться за тебя, Хосе Антонио Рейес», — написал Тебас в своём "твиттере".

Рейес погиб сегодня утром, 1 июня, в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился в Севилье. Детали происшествия пока не сообщаются.

Рейес выступал за «Севилью», «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову», а также китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард». За сборную Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча.