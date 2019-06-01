Арбелоа выразил соболезнования в связи со смертью Рейеса

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа прокомментировал трагическую смерть форварда «Эстремадуры» Хосе Антонио Рейеса.

«Чёрт, какой удар. Мои самые искренние соболезнования семье, друзьям и родственникам. Мне очень жаль. Покойся с миром», — написал Арбелоа в своём "твиттере".

Рейес погиб сегодня утром, 1 июня, в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился в Севилье. Детали происшествия пока не сообщаются.

Рейес выступал за «Севилью», «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову», а также китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард». За сборную Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча. С «Севильей» и «Атлетико» он пять раз выиграл Лигу Европы.