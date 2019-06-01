УЕФА и ФИФА выразили соболезнования близким Рейеса, погибшего в автокатастрофе

УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью бывшего игрока «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Сегодня, 1 июня, испанский футболист погиб в автомобильной катастрофе. Ему было 35 лет.
«УЕФА поражён и опечален смертью Хосе Антонио Рейеса в 35 лет. Весь футбольный мир будет скучать по Рейесу, игроку сборной Испании, завоевавшему пять титулов чемпиона Лиги Европы. Наши мысли с семьёй и друзьями игрока в этот ужасный момент», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА, опубликованном на странице в «Твиттере».
«Мы глубоко опечалены в связи с кончиной Хосе Антонио Рейеса. Рейес был игроком сборной Испании на чемпионате мира в 2006 году. Наши соболезнования и наилучшие пожелания близким игрока. Покойся с миром», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, опубликованном в "Твиттере".
- 1 июня 2019
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