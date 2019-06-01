В автомобиле с Рейесом находился его кузен, он тоже погиб

Стали известны некоторые детали трагической смерти бывшего форварда сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщает Abc.es.

По информации источника, трагедия случилась сегодня, 1 июня, в 12:40 мск на автомагистрали A376 на участке трассы из Севильи в Утреру. Автомобиль с Рейесом вылетел с дороги и загорелся. В полиции подтвердили, что вместе с футболистом погиб его двоюродный брат.

Рейес выступал за «Севилью», «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову», а также китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард». За сборную Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча. С «Севильей» и «Атлетико» нападающий пять раз выиграл Лигу Европы, что является рекордным результатом для турнира.