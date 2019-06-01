В автомобиле с Рейесом находился его кузен, он тоже погиб
Стали известны некоторые детали трагической смерти бывшего форварда сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщает Abc.es.
По информации источника, трагедия случилась сегодня, 1 июня, в 12:40 мск на автомагистрали A376 на участке трассы из Севильи в Утреру. Автомобиль с Рейесом вылетел с дороги и загорелся. В полиции подтвердили, что вместе с футболистом погиб его двоюродный брат.
Рейес выступал за «Севилью», «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову», а также китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард». За сборную Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча. С «Севильей» и «Атлетико» нападающий пять раз выиграл Лигу Европы, что является рекордным результатом для турнира.
УЕФА и ФИФА выразили соболезнования близким Рейеса, погибшего в автокатастрофе
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