30-летний Ульрайх впервые вызван в расположение сборной Германии

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх вызван в расположение сборной Германии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Беларуси (8 июня) и Эстонии (11 июня), сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.



Ульрайх был вызван в национальную команду на замену голкиперу лондонского «Арсенала» Бернду Лено, который получил травму связок большого пальца. Этот вызов является дебютным для 30-летнего Ульрайха.



Ранее Ульрайх выступал за национальные команды Германии до 16, до 19 и до 21 года. Немецкий голкипер играет в составе «Баварии» с 2015 года. В минувшем сезоне Ульрайх принял участие в 9 матчах чемпионата Германии, в двух из которых оставил ворота мюнхенцев в неприкосновенности.