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30-летний Ульрайх впервые вызван в расположение сборной Германии

30-летний Ульрайх впервые вызван в расположение сборной Германии
Футбол / Евро-2020 0

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх вызван в расположение сборной Германии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Беларуси (8 июня) и Эстонии (11 июня), сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Ульрайх был вызван в национальную команду на замену голкиперу лондонского «Арсенала» Бернду Лено, который получил травму связок большого пальца. Этот вызов является дебютным для 30-летнего Ульрайха.

Ранее Ульрайх выступал за национальные команды Германии до 16, до 19 и до 21 года. Немецкий голкипер играет в составе «Баварии» с 2015 года. В минувшем сезоне Ульрайх принял участие в 9 матчах чемпионата Германии, в двух из которых оставил ворота мюнхенцев в неприкосновенности.

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