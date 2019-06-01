«ПСЖ» хочет взять Коутиньо в аренду с опцией последующего выкупа

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, парижане рассчитывают взять 26-летнего хавбека сине-гранатовых в годичную аренду с опцией последующего выкупа. Чтобы выручить средства на трансфер бразильца, чемпион Франции планирует продать защитника Тома Мёнье и форварда Эдинсона Кавани. При этом сообщается, что расставание с футболистом может сэкономить для «Барсы» € 19 млн, которые каталонский клуб будет обязан выплатить «Ливерпулю», если полузащитник сыграет за сине-гранатовых 100 матчей.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе прошлого года из «Ливерпуля». С тех пор в составе каталонцев футболист сыграл 76 матчей и забил 21 мяч.