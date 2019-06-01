Финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе

Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» начнётся с минуты молчания в память о бывшем игроке «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейесе, сообщается на официальном сайте УЕФА. Сегодня, 1 июня, испанский футболист погиб в автомобильной катастрофе. Ему было 35 лет.



Рейес выступал за «Севилью», «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову», а также китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард». За сборную Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча. С «Севильей» и «Атлетико» нападающий пять раз выиграл Лигу Европы, что является рекордным результатом для турнира.



Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В полуфинале турнира «Ливерпуль» переиграл «Барселону», а «Тоттенхэм» обыграл «Аякс».

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